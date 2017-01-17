В городском совете Керчи завершилось заседание с представителями общественности и образовательной сферы города. Начальник управления образования Виктор Дахин рассказал, с каким активом мы начинаем 2017-й год. Об этом сообщает председатель горсовета Лариса Щербула.

Всего в Керчи работает 21 школа, в которой получают знания более 11 тысяч учащихся. Также в городе функционирует 5 классов для детей с задержкой развития.

«Из 21 школы 17 получили лицензии. В четырех школах у Роспотребнадзора возникли замечания, которые мы должны устранить. Также ряд школ прошел аккредитацию, которая выдается на 12 лет. В соответствии с ней, учебные заведения могут выдавать свои документы», — сообщает Лариса Щербула.

Стало известно, что в течение прошлого года муниципалитет охватил большое количество учебных заведений, где были проведены проектно-изыскательские и ремонтные работы.

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«Сегодня перед нами стоит масштабная задача по финальной реализации этих ремонтов школ. После совещания запланирован выезд непосредственно на место. Хочу осмотреть школы No 28 и No 17, в которых ознакомлюсь с предстоящим объемом работ», — рассказывает председатель горсовета.

Также Виктор Дахин отметил, что существует проблема с медицинскими сотрудниками, которые, согласно дорожной карте, утвержденной Главой Республики, должны были быть переданы на работу в учреждения здравоохранения. Но возникли задержки по линии Минздрава. Необходима помощь властей.

Лариса Щербула, в свою очередь, пообещала ему провести встречу с главврачами керченских учреждений здравоохранения.

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