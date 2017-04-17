В какой кинотеатр сходить в Керчи

Согласитесь, довольно неожиданно читать такое со страниц керченского интернет-издания. Какие кинотеатры в Керчи… Единственный кинотеатр – «Украина», который до сих пор функционирует и . К сожалению, это действительно так. Последние попытки возродить еще один кинотеатр – «Дружба» окончились, как всем известно, ничем. Но так ли было всегда?

Поразительно, но 40 лет назад керчане могли озадачиться таким вопросом. Подтверждением тому является газета конца 70-х годов прошлого века. В этой газете, в разделе афиши, был перечень всех работающих в нашем городе кинотеатров вместе с расписанием фильмов. Оказывается, на территории Керчи работало как минимум семь кинотеатров и шесть летних площадок.

Уже тогда функционировал кинотеатр «Украина», помимо него работала «Дружба», «Луч», в районе завода Войкова, который еще пытался работать в начале 21-го века. Также был кинотеатр «Пионер», расположенный около Детского мира (сейчас супермаркет «АТБ»). Керчане, которые помнят те времена, отмечают, что «Пионером» он был днем, а вечером это был кинотеатр «Ударник». Площадка считалась самой «крутой» в городе, поскольку там крутили фильмы на пленке 70 мм, в то время как в остальных фильмы транслировали на 35 мм пленке. Кроме того это было единственное на то время место в городе, где показывали стереокино.

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Также существовали в Керчи кинотеатр «Родина», находившийся в районе улицы Чкалова и «Металлург» в Аршинцевском парке (некоторые пользователи социальных сетей отмечают, что именно здесь была одна из лучших акустических систем во всем Советском Союзе).

Летние киноплощадки: «Венера», «Приморск», «Сатурн», «Волна», «Космос», «Мир», «Южная». В доступных источниках информации о них крайне мало. Хотя керчане наверняка должны помнить, где они располагались.

Как можно заметить, вопроса, «в какой кинотеатр сегодня сходим» особо не возникало. Но и времена изменились, и сейчас поход в кино с легкостью заменяют компьютеры и домашние кинотеатры. Былая романтика канула в Лету.



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