В какую церковь Керчи можно пойти в пасхальную ночь

Приближается один из главнейших праздников на церковном календаре — Пасха, или Светлое Воскресение Христово. Традиционно на Пасху в храмах ведут праздничную литургию в ночь с субботы на воскресенье. Пасхальная служба в церквях обычно начинается в полночь и идёт приблизительно до 4-5 утра. По окончанию богослужения, освящаются куличи, яйца, соль, а также прочие продукты для праздничного стола.

В эту ночь, ночь окончания Великого поста, жители нашего города обязательно пойдут в храм, чтобы освятить содержимое пасхальной корзины. Чаще всего керчане и гости города собираются у самой старой церкви, построенной в VIII-IX вв — Храма Иоанна Предтечи, однако кроме этого храма в нашем городе есть еще порядка 12 церквей. В центре города это Церковь Александра Невского, расположенная по ул. Свердлова, 22, церковь Андрея Первозванного на одноименной улице, ул. Андрея Первозванного, 2, а также Церковь Афанасия, архиепископа Александрийского (ул. Пантикапейская, 1).

В районе Мирошника расположилась церковь Гавриила Архангела, по адресу ул. Разъездная, 29. В районе Капкан находится церковь Димитрия Донского (ул. Генерала Кулакова, 74/9). Церковь Николая Чудотворца, расположенная на Стройгородке, находится по адресу ул. Ярошенко, 14А.

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Церковь Луки, архиепископа Крымского и часовня Иконы Божией Матери Почаевская расположены по ул. Донского, 5. Кроме того вы можете посетить церковь Ирины Великомученицы (ул. Шлагбаумская, 32), церковь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Толстого, 161) и освятить куличи в церкви Успения Пресвятой Богородицы (ул. Ульяновых, 31).

Стоит отметить, что ранее в Керчи было намного больше монастырей и церквей. Однако многие были уничтожены во время войн и других исторических событий на территории города.

Редакция KerchINFO.com рекомендует вам заблаговременно выбрать храм, к которому вам будет проще добраться, и узнать время, когда там будет идти освящение. Пусть светлая Пасха приносит в ваш дом, любовь и надежду, согласие во всём.



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