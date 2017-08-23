В «Камелоте» снимают кино про любовь

В Керчи стартовали съемки художественного фильм. Съемочный павильон на днях развернулся в диско-холле «Камелот» на набережной города.

Несмотря на то, что в Крыму достаточно часто проходят киносъемки разного формата, для Керчи приезд съемочной группы — это большая редкость. В последнее время достопримечательность и архитектура города привлекают в Керчь всю больше и больше талантов. Новым витком в развитии культурной жизни города стали киносъемки.

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На днях в Керчи начались съемки полнометражного художественного фильма. В данный период процесс сосредоточился в диско-холле «Камелот». Каждый житель и гость города мог воочию взглянуть на то, как снимают кино, побывать на съемочной площадке и даже взять автограф у именитых артистов.

Следует отметить, что съемка фильма никак не влияет на работу диско-холла «Камелот». Вы все также можете пообедать в любимом месте на городской набережной, а как бонус — понаблюдать за киносъемкой.

Отметим, что снимает кино популярный российский кинорежиссер Тигран КЕОСАЯН. Он является автором таких картин как «Катька и Шиз» (1992), «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), а также клипов для шоу-бизнеса. В качестве режиссера Тигран КЕОСАЯН снимал видео для Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой и других исполнителей.

Отметим также актеров, которые будут сниматься в Керчи. Это Юрий Стоянов, Екатерина Шпица, Артем Ткаченко, Алексей Демидов и другие.

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