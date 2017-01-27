В трех посёлках и одном из районов Керчи в течении дня не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

Керченский водоканал сообщает, что 30 января 2017 года при выполнении ремонтных работ Керченским РЭС на РП-27 с 10:00 до 17:00 будет производиться отключение электроэнергии ВНС «Капканская».

В связи с этим возможны перебои в водоснабжении п.Капканы, п.Опасное, п.Джаныкой, район Стройгородка.

Населению и предприятиям по вышеуказанным адресам необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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