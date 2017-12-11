В Капканах меняют систему водоснабжения

В районе посёлка Капканы появится новый водовод. Сейчас там ведётся бурение для прокладки подземных футляров. Новые подземные коммуникации будут проходить от Капканской насосной станции до Комсомольских резервуаров чистой воды.

Как сообщили в организации подрядчика ООО «СК Мегаватт» (организация выиграла закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция разводящих сетей в Керчи» – прим. ред.) новый водовод прокладывают без нарушения долрожного полотна и без остановки движения транспорта. Диаметр нового водовода будет 800 мм.

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Новые трубы водопроводной системы выполнены из полиэтилена, по словам специалистов срок службы подобных водоводов около 50 лет. Напомним, что до 2019 года в Керчи реконструируют 12 участков городских сетей водоснабжения (общей протяжённостью более 19 км).

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