В посёлке Капканы давно существует проблема засорённости территории. Руководство Керчи занялось активным решением данного вопроса. Об этом сообщает в своей соцсети глава администрации города Владимир Подлипенцев.

Недавно на объект приезжали глава администрации города Владимир Подлипенцев и депутат Керченского городского совета Федор Козлов. Пообщавшись с местными жителями и обойдя территорию, был обозначен ряд проблем, которые надо устранить.

Состоялось аппаратное совещание, в ходе которого начальник УЖКХ Кирилл Скороходов отчитался о выполнении поручений по устранению проблем в посёлке Капканы.

«Вчера коммунальщики приступили к вывозу мусора с улицы Левищева. Сегодня работы продолжаются. Для очистки ливневки привлекли маленький экскаватор», — комментирует начальник УЖКХ.

Кирилл Скороходов также обозначил, что выполнение работ продлится до среды и территория будет приведена в должный порядок.

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В свою очередь, глава администрации города отметил, что совместные выезды с депутатами в районы, намного эффективнее, чем бесконечная переписка.

«Народные избранники знают, с какими проблемами сталкиваются местные жители и могут наглядно их показать», — сообщает Владимир Подлипенцев.

Отметим, что чиновники обещали взять под контроль все проблемные вопросы посёлков Капканы и Джаныкой и в скором времени устранить их.

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