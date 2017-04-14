В Керчь будут ходить дополнительные автобусы

В 11 населенных пунктов Крыма отправятся дополнительные рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Республики Крым. По сообщению министерства, это делается для улучшения транспортной доступности. Также, желая сделать период пасхальных праздников жителей и гостей Крыма максимально комфортным,, подведомственное предприятие Министерства транспорта Крыма ГУП «Крымавтотранс» приняло решение о запуске 25 дополнительных рейсов.

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Эта цифра не окончательная и будет расти, так как перевозчики Крыма продолжают дополнять маршруты автобусами.

Дополнительные рейсы открыты в направлении Керчи, Красноперекопска, Армянска, Белогорска, Судака, Феодосии, Евпатории, Джанкоя, села Золотое поле и посёлков Нижнегорский и Советский.



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