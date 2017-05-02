В Керчь едет «Экс-ББ»

В мае Керчь с концертной программой посетит юмористическая группа «Экс-ББ». Керчане смогут смогут насладиться творчеством хорошо известных и любимых артистов.

Группа «Экс-ББ» была создана в 1989 году на развалинах ансамбля «Бим-Бом», от чего и появилось название «Экс-Бим-Бом». Коллектив известен как российский ансамбль музыкальной эксцентрики и пародии.

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Настоящую популярность комики обрели после бенефиса в 2003 году в ГЦКЗ «Россия». Участники группы неоднократно давали гастроли как по России, так и за рубежом. «Экс-ББ» — постоянный участник телепередач «Аншлаг», «Смехопанорама», «Место встречи», «Смешные люди».

В 2014 году группе «Экс-ББ» исполнилось 25 лет. Коллектив неоднократно менял состав и даже распадался, но сейчас юмористы вновь объединились и готовы дарить своем зрителю улыбки и хорошее настроение.

Керчане смогут посетить концерт группы «Экс-ББ» 25 мая в концертном зале ДК «Корабел», Керчь.

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