В Керчь едет известная актриса

В конце января керчан порадуют уморительно смешной комедией. Главной героиней спектакля стала известная российская актриса и телеведущая. Успейте купить билеты.

В последний день января на сцене ДК «Корабел» Московский независимый театр покажет уморительно смешную комедию «Декамерон». Одну из главных ролей исполнит известная актриса и телеведущая Вера СОТНИКОВА.

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Постановка имеет возрастное ограничение 16+.

Спектакль состоится 31 января, в 19:00. Билеты можно заказать по телефонам: +7-978-712-07-94, 6-34-89.

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