В Керчь едет «Мир самоцветов»

Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» снова приедет в Керчь. Они познакомят посетителей с традициями каменного искусства и покажут красоту необычных изделий.Керчане уже не впервые посетят удивительную выставку. Здесь можно хорошенько рассмотреть камни и примерить украшения, мастера, в свою очередь, подробно рассказывают о своих изделиях, и проводят мастер-классы. На одном из них посетители могут определить свойства минералов. Организаторы ярмарки отмечают, что люди, принимающие участие – хорошо знают и любят камни. А это главное в любом деле.

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Украшения представленные на выставке выполнены вручную. Ярмарка окажется полезной камнерезерам, ювелирам, огранщикам, а может быть и новичкам этого ремесла. Здесь можно приобрести инструменты и оборудование для себя.

Ярмарка-выставка откроется 24 января в холле театра им.Пушкина. График работы до 28 января с 10:00 до 19:00.

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