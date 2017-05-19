В Керчь едет настоящий бронетанкер времён ВОВ

Экспедиция-реконструкция «По волнам памяти-2017», посвященная 73-х летию освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Участники экспедиции пройдут более 2000 км по воде.

С 20 мая по 7 июня состоится экспедиция под названием «По волнам памяти-2017». Бронекатер БК 73 и катер-тральщик КАТЩ-581 «Туапсе» в период с 20 мая по 7 июня 2017 года осуществит рейд по реке Волга, Волго-Донскому каналу и Азовскому морю, от города Тольятти, до города Керчь.

В ходе экспедиции экипажу удастся пережить все особенности военно-морской жизни времена Великой Отечественной войны.

Читайте: Артбатарея 29 Бис, или Как история увязла в бюрократии

Участники экспедиции весь период будут находится в точном обмундировании образца 1943 года, питать рационом военных, держать ночные вахты и по вечерам слушать патефон.

Важно отметить, что на борту БК 73 находится мини-музей из находок с затонувших, и геройски погибших бронекатеров времён ВОВ.

По пути следования борт будет заходить в населённые пункты, где для всех желающих будет организована передвижная выставка и экскурсия на катер с подробным описанием устройства катеров, расположением боевых постов, кубриков, кают. Также гости будут ознакомлены с бытом моряков и послушают истории о морских подвигах и путешествиях.

Для ветеранов, детей и молодёжи будут организованы фотоссесии в форме моряков-катерников с макетами вооружения.

Читайте: 29-я батарея превратится в историко-развлекательный центр

За все время проведения экспедиции-реконструкции планируется, что катера посетят не менее 10 000 человек. Экспедиция-реконструкция «По волнам памяти-2017» по маршруту движения будет освещаться во всех ведущих средствах массовой информации.

Члены экспедиции будут рады приветствовать гостей, журналистов, а также людей, заинтересованных в сохранении памяти ВОВ и готовых помогать организации и проведении данной акции. Кроме этого в интернете будет вестись постоянная страница экспедиция-реконструкция «По волнам памяти-2017». Где буду публиковаться ежедневные новости, фотографии, вахтенный журнал, дневниковые записи.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

