В Керчь едет Сергей Аксёнов

В Керчи пройдёт торжественное открытие мемориальной таблички. Мероприятие символизирует старт строительства автоподходов к Керченскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжественное открытие мемориальной таблички на закладном камне, приуроченное началу строительства автомобильных подходов к транспортному мосту пройдёт на 9 км трассы Керчь-Феодосия. Именно там на протяжении последних несколько идет оборудовалась площадка, повозились материалы и необходимая техника.

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На мероприятии планирует присутствовать и Глава Крыма — Сергей Аксёнов.

Напомним, автомобильные подходы к Керченскому мосту строит АО «ВАД». Этот объект является началом трассы «Таврида», которая соединит Керчь и Севастополь.

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