В Керчь едет советник Владимира Константинова

Керчь с рабочим визитом посетит советник Председателя Госсовета Крыма Сергей Щекочихин. Чиновник проведет прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Завтра, 16 августа 2017 года, в Керчь приедет советник Председателя Госсовета Крыма Сергей Щекочихин.

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В рамках поездки у чиновника запланирован прием граждан, который состоится в здании администрации Керчи.

Задать свои вопросы советнику можно с 14:00 до 17:00 по адресу: ул. Кирова, 17, каб. 102.

Выездной прием граждан пройдёт по личным вопросам.

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