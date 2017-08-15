В Керчь едет советник Владимира Константинова

Керчь с рабочим визитом посетит советник Председателя Госсовета Крыма Сергей Щекочихин. Чиновник проведет прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Завтра, 16 августа 2017 года, в Керчь приедет советник Председателя Госсовета Крыма Сергей Щекочихин.
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В рамках поездки у чиновника запланирован прием граждан, который состоится в здании администрации Керчи.
Задать свои вопросы советнику можно с 14:00 до 17:00 по адресу: ул. Кирова, 17, каб. 102.
Выездной прием граждан пройдёт по личным вопросам.
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