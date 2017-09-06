В Керчь едет Владимир Константинов

Керчь с рабочим визитом посетит Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ. У чиновника намечена насыщенная программа.
Сегодня, 6 сентября, в Керчи прибудет Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ.
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В рамках деловой поездки чиновник посетит керченскую городскую больницу №2, школу №17 и детский садик «Орленок», расположенный на Марате.
Однако первым делом Председатель Госсовета посетит Керченскую паромную переправу и металлургический завод.
В городе делегация намерена провести целый день. Завершит рабочий план встреча с партийным активом муниципального образования в зале культурного центра им. Богатикова в 17:20.
Напомним, что в конце августа чиновник уже посещал Керчь, приняв участие в совместном заседании антитеррористических комиссий в Республике Крым и Краснодарском крае.
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