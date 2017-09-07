В Керчь едет зампрокурора Крыма

В Керчи состоится прием заместителя прокурора Крыма. Жители города смогу задать волнующие вопросы представителю ведомства. Сегодня, 7 сентября, в Керчь с рабочим визитом приедет заместитель прокурора Республики Крым Кузнецов Владимир Вячеславович. В рамках визита зампрокурор проведет прием граждан.
Читайте: Керченская прокуратура подала в суд на городскую администрацию
Мероприятие пройдет по адресу — г. Керчь улица Советская, д. 12 (здание керченской прокуратуры) с 13:00 до 14:00.
Предварительная запись по телефону 6-75-29.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: