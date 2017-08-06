В Керчь едут байкеры со всей России

Вскоре Керчь посетят «Ночные волки». Байкеры держат путь на Севастополь.

Мотоклуб «Ночные волки» организовывает мотопробег из Красноярска в Севастополь.

Российским байкерам предстоит долгий путь: Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Сызрань, Волгоград, Сальск, Керчь, Севастополь.

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В каждом из городов к колонне будут присоединяться местные байкеры. Поэтому в Керчь активисты приедут достаточно большой группой.

Полный план мероприятий в Керчи:

12-00 Возложение цветов к Мемориалу на горе Митридат, забор частицы Земли, зажжение четверговых свечей;

14-00 Торжественный сбор и выезд колонны из Керчи, следование через Симферополь до Севастополя.

Вторая группа мотоцикистов из Москвы и Смоленска пройдет через Керчь утром 17 августа.

Заявки на участие в Мотопробеге можно направлять на почту komissar02@bk.ru. Актуальная информация о Мотопробеге: т. 8-917- 043-1423.

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