В Керчь едут стендаперы с ТНТ

Жанр Stand Up уже обосновался в Керчи. В городе проходят уже традиционные вечера в данном юмористическом жанре. Попробовать свои сили с каждым выступлением хочет все больше горожан.

Однако в этот раз Керчь посетят уже опытные юмористы, талант которых оценили на популярных проектах страны.

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СТОУН — участник панк-дуэта «LАЖА МИНЕЛЛИ», финалист проекта «Comedy Баттл», неоднократный победитель проекта «НЕ СПАТЬ», резидент Comedy Club «Kuban Style», резидент Stand Up KRD (первое официальное сообщество жанра Stand Up в г. Краснодар и Краснодарском Крае).

Леонид Кулаков — основатель Stand Up KRD, полуфиналист проекта «Comedy Баттл» в составе дуэта «По Братски» (г. Краснодар).

Судя по всему, вечер обещает быть взрывным и очень веселым.

Где и когда: 25 мая, в диско-холле «Камелот», в 21:00.

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