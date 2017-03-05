В Керчь может прийти вирус бешенства

Стало известно, что в Ленинском районе , что неподалёку от Керчи, распространяется вирус бешенства. Уже покусано несколько людей и животных.

В Керчи пока подобных случаев инфицирования не зарегистрировано. Но учитывая огромное количество бродячих собак в нашем городе, эта проблема вскоре может коснуться и нас.

В начале 2017 года в Ленинском районе Республики Крым было зарегистрировано два случая вируса бешенства: в селах Семеновка и Горностаевка. Сегодня число заражённых животных увеличилось.

Читайте: Керчане снова подвергаются нападению бродячих собак



Сложившаяся ситуация может грозить распространением данного вируса и на территорию Керчи. Отметим, что в нашем городе за 2016 год, случаев заболевания бешенством среди животных не зарегистрировано. Однако обращаться в медучереждения с укусами бездомных животных жители города стали чаще на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отметим, что профилактика бешенства у животных обеспечивается только путем вакцинации.

Напомним, что в 2017 году в Крыму стартовала обязательная регистрация домашних животных, согласно которой, все жители Крыма обязаны регистрировать своих питомцев.

В настоящее время в Ленинском районе уже проводится оперативная вакцинация домашних животных. Керчанам также не следует пренебрегать этой мерой предосторожности. Будьте аккуратны находясь в контакте с незнакомыми животными. И помните, что своевременное обращение к врачу и вакцинация после укуса заражённым животным, спасет вас и ваших близких от опасных последствий.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





