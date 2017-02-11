В городском исполкоме проходит торжественная церемония презентации книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы». Этот познавательный исторический обзор о народе, проживающем в Крыму, создала председатель общины «Черкио» Джулия Джакетти-Бойко.

На мероприятии присутствуют гости, которые внесли немалый вклад в создание первой книги за счет президентского гранта. Среди приглашенных депутат Госдумы России Руслан Бальбек, председатель Государственного комитета национальностей Заур Смирнов, председатель комиссии по этнографии Русского Географического общества Стефания Дзини, а также представители итальянской общины Крыма и администрация Керчи. Осветить событие прибыли журналисты первого итальянского телеканала Rai, съемочные группы регионального телевидения «Крым24» и «Миллет», среди корреспондентов и представители местных изданий.

Напомним, что в 2015 году в Крым приезжал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. И тогда, на набережной Ялты состоялась знаковая встреча Президента России Владимира Путина с керченскими представителями итальянской общины. Благодаря таким переговорам удалось добиться реабилитации крымских итальянцев наряду с другими национальностями. Уже 7 декабря 2015 года итальянцы Крыма получили первый президентский грант, за счет которого удалось собрать информацию о депортированных, а также создать первую книгу.

Корреспонденты находятся на месте события, ожидайте фотоотчет.

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