В Керчь на турнир по роллер-хоккею съедутся шесть команд с материка

На базе «Планета ПРОСПОРТ», 3-4 июня, пройдет турнир по хоккею на роликах. Организаторы сообщают о семи командах из разных городов России, которые приедут бороться за Кубок.



Как сообщил журналистам сайта KerchINFO капитан керченской команды «Гриффин» Олег МЕДВЕДЕВ, на турнире за кубок сразятся восемь команд. Помимо керчан — спортсмены из Москвы, Новороссийска, станицы Павловской, Мариуполя, Ростова, Темрюка и Ялты.

Турнир пройдет по круговой системе: команды разобьют на две группы, затем занявшие 1-2 места сыграют в плей-офф за большой Кубок. Команды, не вышедшие из группы, разыграют малый Кубок.

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Стоит отметить, что это далеко не первый турнир по хоккею на роликах в Керчи. В основном турниры проводят весной и осенью и с каждым годом в город-герой приезжает все больше команд.

Матчи пройдут в субботу (3 июня) и воскресенье (4 июня). Начало в 9.00.

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