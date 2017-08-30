В Керчь на заработки: рабочим не платят два месяца

Внештатным работникам завода «Залив» более двух месяцев не выплачивают заработную плату. Фирма-работодатель зарегистрирована в Благовещенске.

Керченский судостроительный завод «Залив» сотрудничает с различными фирмами в области выполнения определенных контрактов. Одним из таких предприятий недавно стало ООО «Жилкапремонт» из Благовещенска.

Фирма зашла на завод несколько месяцев назад, но уже сейчас ее сотрудники жалуются на невыплату заработной платы и обман со стороны руководства.

Так, в редакцию KerhcINFO.com обратились рабочие ООО «Жилкапремонт», которые с 21 июня текущего года работают на заводе «Залив».

«Мы работаем уже больше двух месяцев, а зарплаты все нет. Нас приехало более 40 человек, кому-то выслали деньги родственники и они уехали домой. Часть людей осталась», — рассказывают сотрудники.

Как оказалось, устраиваясь на работу, был подписан контракт, рабочие указали банковские реквизиты и им пообещали регулярную заработную плату (два раза в месяц). Однако по факту мужчинам выдавались денежные средства наличными и далеко не в полном размере.

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«Платили какие-то деньги, чтобы хватало на предметы первой необходимости и еду. Полную заработную плату не выплачивали», — отмечают пострадавшие.

Директор фирмы – Чащин Вячеслав, по словам рабочих, уповает либо на отсутствие денег, либо на некачественное выполнение работ.

Заместитель директора по безопасности по работе с персоналом завода «Залив» Виталий Зимин, в свою очередь отмечает, что руководством завода регулярно осуществляется все необходимые выплаты непосредственно фирме, то есть ООО «Жилкапремонт». Фирма-подрядчик уже самостоятельно производит расчёт со своими сотрудниками.

«Если рабочие не получили деньги, значит либо некачественно была выполнена работа, либо какие-то организационные заминки внутри фирмы», — рассказывает Виталий Петрович.

Также замдиректора по безопасности по работе с персоналом отметил, что у новых фирм, которые только начинают сотрудничать с заводом, часто на этапе адаптации происходят заминки в работе и это нормальное явление.

«В целом фирма «Жилкапремонт» бодро зашла на завод и намерена долго и продуктивно сотрудничать», — уточняет специалист.

Отметим, что рабочие уже обращались во все возможные инстанции и правоохранительные органы, но нигде им не оказали никакой фактической помощи.

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