В Керчь прибудут участника автопробега «Серебряная стрела»

Участники автопробега «Серебряная стрела» 30 апреля посетят Керчь. Целью проведения Всероссийского автопробега является создание условий и формирование у всех россиян патриотических ценностей, любви к Родине, ветеранам, родному краю.

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Организаторами выступают Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан, Крымская республиканская ассоциация предпринимателей инвалидов совместно с общественными организациями воинов-интернационалистов при поддержке Всероссийской общественной паралимпийской организации, фонда «Вымпел-гарант», Всероссийского общества инвалидов и др. общественных организаций.

План мероприятий на 30 апреля в Керчи:

В 12:30 в сквере Славы состоится возложение цветов к Вечному огню с участниками автопробега, руководством города, представителями ветеранских и общественных организаций, гостей и керчан.

В 13:00 в большом зале КЦ им. Богатикова (ул. Свердлова, 6) пройдет торжественная встреча керчан с участниками Всероссийского автопробега, в рамках которой состоится церемония передачи капсулы со священной землей города-героя Керчи и концертная программа.

Уважаемые жители и гости города! Приглашаем присоединиться к патриотической акции.

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