В Керчь прибыл бизнес-автопробег

В Керчь 5 августа прибыли участники бизнес-автопробега из Республики Башкортостан. Лозунг автопробега «Две Республики — один мир», соорганизаторами также выступила общественная организация «Офицеры России».

С руководителем делегации Романчиковым Евгением Ивановичем, Полномочным представителем в ЮФО и КФО Межгосударственного союза городов – героев Чепелем Николаем Викторовичем встретился Глава муниципального образования Гусаков Николай Сергеевич, Глава Администрации города Керчи Бороздин Сергей Викторович, председатель Союза предпринимателей Керчи Батуренко Владимир Алексеевич.

В ходе встречи были достигнуты договоренности о возможном двустороннем сотрудничестве между Уфой и Керчью. В планах у организаторов автопробега привлечь инвесторов не только в Керчь, но и в Крым в целом.

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Начальник отдела по межнациональным отношениям Администрации города Ворончихин Сергей провел для гостей города экскурсию на городище Пантикапей, горе Митридат, где они возложили цветы к Обелиску Славы. Также делегация посетила смотровую площадку с видом на строящийся Керченский мост.

Неизгладимое впечатление на участников автопробега произвело посещение Аджимушкайских каменоломен, героического поселка Эльтиген.

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