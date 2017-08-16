В Керчь прибыл пробег в честь 90-летия ДОСААФ

На центральной площади города прошли торжественные мероприятия ко 90-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

Прибывшие в Керчь участники авто- и мотопробега «С Востока на Запад» возложили цветы к вечному огню, торжественно приняли горсть героической керченской земли и передали икону Покрова Божьей Матери представителям Керченской епархии.

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Дождь и штормовое предупреждение не стали помехой активистам.

А керченские юнармейцы продемонстрировали показательные выступления, имитирующие бой с противником.

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