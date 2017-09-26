В Керчь прибыла делегация из Российского союза ветеранов

В Керчь прибыли представители Российского союза ветеранов в рамках проведения мероприятий, посвященных социально-значимому проекту «Содействие защите прав и свобод российских ветеранов войны и вооруженных конфликтов. Социальная и правовая поддержка ветеранов». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Сегодня глава администрации города Сергей Бороздин провел встречу с председателем организации, генералом армии Моисеевым Михаилом Алексеевичем и его заместителем, генерал-майором Романенко Владимиром Ивановичем. Почетные гости рассказали об важном проекте, который они запустили в 2014 году, когда Крым и Севастополь были присоединены к России под названием «Возвращенные имена». Союз ветеранов взаимодействует с поисковыми отрядами, которые официально работают с Министерством обороны РФ в различных субъектах страны, занимается изучением архивов, проводит большую работу в установлении имен. Как отметил Михаил Алексеевич, для них главное не только установить имена погибших советских солдат, но и найти их родственников.

«Для нас эта работа тоже очень важна. Одна из наших главных задач – сохранение памяти о погибших защитниках Керчи», – отметил глава администрации города. В свою очередь, Сергей Бороздин рассказал о том, что делает администрация города в этом направлении, о планах по развитию парковой зоны в поселке Героевское, где в этом году было высажено 147 именных деревьев в честь воинов-освободителей города, получивших звание Героя Советского Союза, реконструкции воинского кладбища, организации парка «Патриот» и восстановлению Офицерского парка 19 века, который был расположен возле крепости Керчь.

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«Мы сейчас рассматриваем возможность, каким образом увековечить имена всех освободителей города. Мы понимаем, что эти люди, независимо от воинских званий, отдали свои жизни или рисковали своими жизнями за нашу родную керченскую землю», – подчеркнул Сергей Бороздин. Также администрация города поддерживает организации и общественные движения, которые проводят патриотическую работу с молодежью и детьми.

Михаил Алексеевич Моисеев вручил главе администрации города медаль, выпущенную к юбилейной дате 60-летия со дня образования Советского комитета ветеранов войны.

Мероприятия продолжились в поселке Юркино, где у мемориала погибших воинов состоялся поминальный митинг-реквием. Представители Российского союза ветеранов вручили сертификаты памяти и Орден Доблести родственникам воинов, погибших в боях за Крым.

Также Российский союз ветеранов провел круглый стол на тему содействия защите прав и свобод российских ветеранов войны и вооруженных конфликтов, социальной и правовой поддержки ветеранов.

Свой визит в Керчь почетная делегация планирует завершить посещением смотровой площадки с видом на строящийся мост через Керченский пролив.

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