В Керчь прибыла первая плавопора для перевозки арок Керченского моста

К керченскому берегу прибыла одна из двух плавучих опор, предназначенных для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок Крымского моста. Уникальная плавсистема создана севастопольскими кораблестроителями специально для морской операции в Керченском проливе, передает ФКУ УПРДОР «Тамань».

Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения покинула причальную стенку «Севморзавода» в воскресенье, 30 июля, сразу после завершения военно-морского парада, состоявшегося в День ВМФ России в Севастопольской бухте. Караван, двигаясь оптимальным маршрутом, дошел до якорной стоянки в акватории Черного моря в 5 км от острова Тузла вечером 1 августа. Ранним утром 2 августа плавопора ошвартована на глубоководной набережной керченского судостроительного завода «Залив».

Плавучая система – это две идентичные плавопоры. В их основе – понтоны, объединенные по типу катамарана и снабженные специализированным палубным оборудованием. Длина плавопоры – свыше 60 м, ширина – 35 м, высота – около 12 м.

Читайте: Что происходит на Керченском мосту 1 августа

Проектировщик плавсистемы – севастопольское ЦКБ «Коралл». Сама система построена на старейшем предприятии Севастополя – «Севастопольском морском заводе» (филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» Объединенной судостроительной корпорации).

Плавопоры – это полностью автономные сооружения, на борту которых установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков. Эта система позволяет менять осадку плавопоры на 3 м и обеспечит снятие пролетных строений с берегового стапеля. Контроль управления балластной системой полностью автоматизирован, все данные об уровне заполнения балластных отсеков снимаются специальными датчиками и передаются по беспроводной связи на центральную информационную панель.

Плавопора снабжена системой позиционирования, включающей в себя контейнеры с автономными дизель-гидравлическими станциями и гидравлические лебедки. Ее задача – обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете.

Создание плавсистемы в Севастополе в рамках подготовки к операции по монтажу арок Крымского моста велось с лета 2016 года – параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе.

Читайте: Автодорожная арка Керченского моста готова

После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной. Уникальная морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе – сентябре 2017 года.

Технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна». В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере – причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов.

Справка

Длина судоходного пролета Крымского моста – 227 метров, общий вес конструкций обеих арок – около 10 тысяч тонн. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.

Параметры подмостового габарита рассчитаны на основании тщательно проведенного анализа сведений о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне. Профильные специалисты максимально учли все морские суда, осуществляющих плавание в течении последних лет на судоходных путях Керченского пролива. Учтены и прогнозные параметры развития судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

Фарватерные опоры защищены от навала судов специальными защитными устройствами (палами). Помимо этого, опоры оборудуют защитными устройствами по типу кранцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

