В Керчь приедет «Азбука профессий»

«Азбука профессий» — это интерактивный социально образовательный проект РНКБ. Он представляет собой модель реального города, где для детей от 4 до 12 лет появляется возможность в игровой форме узнать о различных сферах деятельности, «примерить» на себя понравившуюся профессию и получить бесценные знания о взрослой жизни.

В Керчь «игрушечный город» приедет на два дня: с 15 по 17 сентября. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

На данный момент «Азбука профессий» располагается в столице Крыма – городе Симферополе. Масштаб проекта уже успел оценить Глава РК Сергей АКСЕНОВ.

«Я прошелся мимо игровых павильонов и заметил, что сделаны они с душой, что люди старались. Это прекрасная идея — показать детям, сколько у нас замечательных профессий и как нужно работать в той или иной сфере деятельности», — прокомментировал Глава республики для КИА.

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В то же время глава РНКБ Михаил ЯКУНИН отметил, что приоритетом благотворительно-социальных программ банка является работа с молодежью.

«Все мы хотим, чтобы наш Крым развивался, и самое главное — это дети, от которых зависит будущее полуострова», — сказал Михаил ЯКУНИН в интервью КИА.

Керчане, желающие попасть на выставку «Азбука профессий» необходимо предварительно зарегистрировать по электронному адресу азбукапрофессий.рф.

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