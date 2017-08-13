В Керчь приедет «Дорожное ралли»

Автопробег, стартующий в Санкт-Петербурге, приедет в Керчь. Мероприятие имеет спортивно-патриотическую направленность.

В Санкт-Петербурге 11 августа стартует автопробег «Дорожное ралли». Об этом сообщает информационный портал New Inform.

Участники автопробега планируют преодолеть расстояние в 12 тыс километров и окончить свое путешествие в городе-герое Севастополе.

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В ходе спортивно-патриотического мероприятия планируется посетить Керчь. В городе участники автопробега выполнят ряд специальных заданий, которые на данный момент держатся в секрете.

Этим летом Керчь неоднократно выступала в роли пункта назначения ряда автопробегов, серди которых: автопробег «Берлин-Москва 2017», «Башкортостан – Крым: две республики – один мир» и др.

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