В Керчь приедет крымский музыкальный театр

В Керчи с 5 по 8 октября будет гастролировать Государственный академический музыкальный театр Республики Крым. Программа, которую привезёт театр, заинтересует зрителей разных вкусов.

Так, в первый день гастролей керчанам покажут современный балет «Боги и люди», он будет интересен любителям пластики, хорошей музыки и удивительных костюмов.

6 октября зрителей приглашают взглянуть на новую интерпретацию хорошо знакомого всем произведения «Собор Парижской Богоматери» Гюго, театр представит его в жанре мюзикл-опера.

Гастрольную программу продолжит Гала-концерт 7 октября , подготовленный специально к открытию 63-его театрального сезона. Концерт собрал лучшие номера из спектаклей, мюзиклов и оперетт театра.

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В завершающий гастрольный день горожане увидят предпремьерный показ спектакля о любви «Мост над рекой». А для юных зрителей в этот день представят музыкальную сказку «Волшебник Изумрудного города».

Все выступления Государственного академического музыкального театра Республики Крым будут проходить на сцене ДК «Корабел».

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