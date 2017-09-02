В Керчь приедет выставка-ярмарка «Мир самоцветов»

В Керчь приедет ярмарка «Мир самоцветов». Первая крымская ювелирно-минералогическая выставка состоится в керченском городском доме культуры.



«Мир самоцветов» будет проходить в Керчи с 5 до 10 сентября в театре Пушкина. Вниманию керчан и гостей города буду представлены украшения с камнями-самоцветами, минералы, а также авторские камнерезные работы. Все украшения являются объектами ручной работы.

Кроме того, в рамках мероприятия выставки-ярмарки будут проходить мастер-классы и экспедиции.

Выставка «Мир самоцветов» будет работать с 5 до 10 сентября с 10:00 до 20:00.

Справки можно получить по телефону: +7 978 747 30 04 или на официальном сайте «Мира самоцветов»: www.mirsamotsvetov.ru

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