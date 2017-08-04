В Керчь приехал автопробег из Берлина

В Керчь прибыли активисты автомобильного пробега «Берлин – Москва 2017». Об этом сообщает заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев на своей странице в соцсети.

Основной целью проекта является развитие и улучшения понимания между жителями России и Германии. Достижение этой цели планируется путем налаживания культурных и дружеских связей, построения мира, основанного на дружбе и взаимопонимании между народами.

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Участники международного автопробега посетили десятки городов на своем пути, в состав автоколонны вошли легковые автомобили, кемпинговые трейлеры, автобусы и даже мотоциклы. Администрация города Керчи оказала содействие в организованной переправе через Керченский пролив колонны автопробега.

Следующие остановкой станет город Симферополь, а кульминацией – участие в шоу мотоклуба «Ночные волки» в городе Севастополе.

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