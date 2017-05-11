В Керчь приехал миллионный турист в 2017 году

Начало летнего туристического сезона 2017 года на Керченской паромной переправе традиционно было отмечено торжественным событием — встречей 1 000 000 пассажира в году. Торжественное награждение состоялось 11 мая на территории порта «Крым».

На этот раз счастливчиком стала Пученкина Надежда Ивановна из г. Ейска, переправившаяся из порта «Кавказ» на пароме «Крым». Надежда Ивановна посещает Крымский полуостров не в первый раз, приезжая в гости к родственникам. Также Надежда Ивановна отметила качественную работу службы сопровождения пассажиров, оказывающих помощь в перемещении багажа, а также чистоту территории портов и залов ожидания транспортного комплекса.

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Генеральный директор ООО «Морская дирекция», Якушев Сергей Николаевич поздравил миллионного пассажира и вручил памятную плакетку «Морская дирекция Керченская паромная переправа».

Напоминаем, что в 2016 году встреча 1 000 000 пассажира прошла на один день позже – 12 мая, что говорит о стабильности пассажиропотока через Керченскую паромную переправу и не угасающем интересе к Крыму как со стороны туристов и отдыхающих, так и со стороны граждан, совершающих деловые поездки на полуостров.

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В период майских праздников 1 – 9 мая средний пассажиропоток составил 12 000 человек в сутки. Количество перевезенных автобусов и легковых автомобилей примерно приближено к уровню прошлого года, количество перевезенных грузовиков по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 12%.

Керченская паромная переправа делает Крым доступнее для работы и отдыха.

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