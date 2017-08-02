В Керчь приехал Министр транспорта РФ

Керчь с рабочим визитом посетил Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Целью визита министра стало проведение выездной коллегии в Керчи, совместно с Максимом Соколовым в город прибыли делегация сотрудников Минтранса.

Сотрудники Минтранса во главе с Максимом Соколовым ознакомились с процессом строительства Крымского моста.

Непосредственное заседание состоялось в здании городской администрации. В нем приняли участие члены делегации Минтранса, глава администрации Керчи, представители органов исполнительной власти России, а также руководители учреждений транспортного комплекса.

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В ходе коллегии были рассмотрены итоги транспортного обеспечения FIFA 2017 года и обсуждена работа Минтранса РФ в Международной морской организации.

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