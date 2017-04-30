В Керчь приехали первые велотуристы

В этом году жаркая погода в Керчи наступила весьма неожиданно. Еще на прошлый выходных керчане прятались от дождя и северного ветра под зонтами и теплыми одеждами, то уже сегодня на улице +25 градусов.

Традиционно в конце апреля — начале мая в Крым потянулись отовсюду велотуристы. Об этом рассказала редакции KerchINFO.com читатеьлница Людмила Бахарева.

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Первой вчера, 29 апреля, была замечена молодежная группа из ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края во главе с директором — Мержоевым К.С.

Свой первый привал, перекус они сделала в сквере около ДШИ им. Р.Сердюка. В планах у них — посещение Аджимушкайских каменоломен, крепости Еникале и других местных достопримечательностей. Дальше их маршрут лежит вдоль моря по керченскому полуострову.

Удачного путешествия!

Фото: Людмила Бахарева

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