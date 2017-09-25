В Керчь прилетели лебеди

Есть люди, на плечи которых понедельник ложится неподъёмным грузом. Не хочется идти на работу и всё такое.

Хочется вот так вот, где-нибудь на пляже спокойно наблюдать за природой, за красивыми гордыми птицами, или бродить по осеннему городу, никуда не спеша и не опаздывая (как это иногда делают журналисты КерчьИНФО, ловя объективом красоту или наши постоянные читатели ;).

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Кстати, лебеди каждый год навещают Керчь. Прошлой осенью как раз в эти дни керчане могли наблюдать грациозных пернатых у Крымского моста, сейчас лебеди облюбовали пляж Сморжевского.

Фото Людмилы Бахаревой

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