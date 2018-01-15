В Керчь пришла долгожданная зима (ВИДЕО)

Говорят, что лучше поздно, чем никогда: 14 января в Керчь, на радость горожанам, явилась матушка-зима! Сначала мелкая белая крошка, а затем и мягкие пушистые хлопья засыпали улицы и парки Керчи. Читайте: Эстакада на Солнечном: сильный ветер не помеха строителям

Сквозь снежный настил еще виднеются опавшие листья и зеленеющая трава, разгулявшийся ветер рисует над землей причудливые узоры. Ну как не выйти на прогулку в такую чудесную погоду? Ледяной арктический фронт, остановивший на несколько дней Керченскую паромную переправу, принес не только неудобства, но и превратил наш город в снежное царство!

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