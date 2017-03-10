В Керчь пришла весна — в парках распускаются первоцветы

В этом году весна в Керчь пришла чуть позднее, чем в прошлом. В это время в городе уже цвел миндаль.

Природа потихоньку просыпается, первыми распускаются первоцветы. Первые цветы весны, подснежники, уже отцветают, а вот крокусы только распустились.

Возле Храма Иоанна Предтечи можно найти небольшую поляну крокусов. В солнечный день на ней «кипит» жизнь, пчелы прилетают собрать пыльцу и нектар с первых цветов. Эти моменты пробуждающейся природы поймал в объектив фотограф сайта KerchINFO.com Алла Дмитриева. Но если вы хотите почувствовать аромат цветов и услышать гул пчёл, то лучше самостоятельно прогуляться в парк.

Уже скоро наш город «зацветет»: на подходе цветение миндаль, сливы Писсарди, абрикос. Было бы хорошо, если бы коммунальные службы тоже были причастны к этому и занялись озеленением города. На клумбах в центре и на набережной до сих пор не убрана старая листва, не высаживаются цветы.



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