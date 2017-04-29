В Керчь пришла жаркая весна (фото)

Керчане за осень и зиму успели устать от пронизывающего ветра, дождей и низкой температуры. Жители города заждались тёплых солнечных лучей, цветущих деревьев и пения птиц.

Вот уже несколько день Керчь балует практически летнее солнце. Многие ходят по городу без верхней одежды, пьют прохладительные напитки и радуются возвращению тепла.

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«Утро 28 апреля. Город залит солнцем, насыщен ароматом трав и пением птиц. Весна вступила в свою активную фазу буйства цвета и красоты!», — комментирует читательница Людмила Бахарева.

Она делиться с редакцией замечательными по-настоящему весенними фотографиями, на которых ярко видно, что такое весна в Керчи.

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