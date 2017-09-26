В Керчь пришли осенние штормы (фото)

Как бы многие не грезили вечным летом, в Керчь пришла осень. Палящее солнце и аномально высокая жара сменилось сильным ветром и резким снижением температуры воздуха.

В силу своего расположения Керчь – зависимый от капризов погоды город. Если сегодня в городе объявили штормовое предупреждение, то логистика между полуостровом и материком останавливается, набережная моментально пустеет, а городские мероприятия переносятся.

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Сегодня, 26 сентября, как раз один из таких дней. В городе бушует ураган: сильнейший ветер заставляет волны в Керченскому проливе перепрыгивать через парапет на набережной города, затапливая аллею. В некоторых местах лужи достигли таких размеров, что и вовсе стало не понятно, где оканчивается пролив и начинается тротуар.

Такая погода – благодать для творческих людей, ведь картины и фотокарточки штормовой Керчи всегда получается уникальными и захватывают дух зрителя.

Напомним, из-за погодных условий Керченская паромная переправа стоит уже более 16 часов.

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