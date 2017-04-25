В Керчь пытались провести опиум

На автомобильном пункте пропуска «Джанкой» гражданин Украины хотел провести наркотическое вещество. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

29-летний украинец, который прибыл на пункт пропуск из Запорожья, следовал в Керчь. В процессе осмотра документов и опроса отметил, что запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации веществ и предметов нет. Но служебная собака отреагировала на молодого человека подозрительно.

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В присутствии понятых сотрудники Управления, досмотрев мужчину, обнаружили подозрительный свёрток, обмотанный изоляционной лентой.

Как оказалось в результате экспертизы, представленный образец — ацетилированный опий массой 6 граммом в жидком виде, что в пересчёте на сухое вещество составляет 0,18 грамм.

Гражданину Украины грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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