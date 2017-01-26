Керчан уже радовал первый в 2017 году снегопад. Тогда только ленивый не делал селфи возле заснеженной ёлочки или просто на память не «щёлкал» зимнюю сказку на улицах родного города.

Как это обычно бывает, через несколько дней все вернулось на круги своя: грязь, слякоть и серость. Но уже сегодня, 26 января, Керчь снова укрылась снежным покровом.

Следует отметить, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Например, если сегодня температура воздуха днем достигла -5°С, то завтра, 27 января, керчан ожидает -9°С. Холод на улице усилит северный ветер.

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Следовательно, завтра, 27 января, перед выходом на улицу керчанам стоит одеться по-теплее, автолюбителям быть крайне осторожными на дорогах, а тем, кто планирует пользоваться услугами Керченской паромной переправы надо обратить внимание на её график работы, поскольку в период ухудшения погодных условий повышается вероятность остановки движения паромов.

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