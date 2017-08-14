В Керчь везут икону Казанской Божье матери «Державный Покров»

В администрации города состоялось рабочее совещание под председательством заместителя главы администрации Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА по встрече автомобильного крестного хода «Большая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

26 августа в город прибудет главная святыня — икона Казанской Божье матери «Державный Покров». В городе ее встретят представители епархии, проведут службу. Позже участники пробега посетят святые для всех керчан места: Аджимушкайские каменоломни, Эльтиген, гору Митридат.

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Державная икона Божье Матери является значимой для Русской православной церкви чудотворной иконой Богородицы. Она была обретена, согласно донесению митрополита Московского Тихона в марте 1917 года в подвале Вознесенской церкви монаршего села Коломенского.

По мнению ряда православных толкователей, Богородица хранит символы царской власти, что даёт надежду на покаяние и возрождение России и русского государства.

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