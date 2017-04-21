В Керчь возвращается шторм

На Крым снова надвигается непогода. Гостям и жителям региона следует скорректировать свои маршруты.

Во вторую половину дня 21 и ночью 22 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в предгорных районах и в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного ветра, с переходом на северо-западный до 22-27 м/с.

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В связи с этим, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до локального уровня связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укреплённых, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ (Источник ЧС и происшествий — сильные дожди, ветер 20-25 м/с).

Возможны затруднения в работе переправы керченской паромной переправы.

Также прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Следовательно, уважаемые читатели, планируйте свои поездки и передвижения, учитывая выше перечисленную информацию.

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