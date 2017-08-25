В Керченский пролив упал автобус с рабочими. ВИДЕО

В Керченский пролив упал автобус с людьми. На данный момент насчитывается 16 погибших.
Утром в 8:07 25 августа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю получило информацию о том, что в Керченский пролив упал автобус с рабочими. Об этом сообщает информационный портал Утро.ru.
Как передает ТАСС, всего в салоне автобуса находилось 41 человек, 16 из которых погибли. Автобус упал с 3-х метровой высоты. Вахтовый автобус, по данным администрации Темрюкского района, принадлежит холдинговой компании «ОТЭКО-Портсервис».
Автобус с рабочими упал в море с пирса в Краснодарском крае на территории компании «Таманьнефтегаз». Территория тут же была оцеплена, а на место происшествия выехали все экстренные службы региона. Также из Керчи на место аварии прибыл специальный морской спасательный отряд.
Читайте: В результате ДТП в Керчи пострадали двое
Всего в поисковой операции принимает участие 112 человек и 29 единиц техники.
Все пострадавшие вместе с психологами направлены в больницу. На данный момент происходит работа по выяснению имен и данных погибших, составляются списки. Также с помощью крана на берег был поднят автобус.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов, вследствие чего водитель транспортного средства не справился с управлением.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: