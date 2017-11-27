В керченских дворах устанавливают «плавающие люки»

В Керчи продолжается благоустройство шести дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Одним из нововведений стала установка «плавающих люков». Журналисты КерчьИНФО узнали в чём преимущества подобных защитных устройств.

Как рассказал начальник Управления ЖКХ по Керчи Вячеслав КАРПОВ, такие люки очень удобны для эксплуатации и срок их службы гораздо выше обычных: «Они состоят из трёх частей. Подрядчики их уже закупили. В крупных городах – Петербурге, Ростове, Краснодаре, Сочи есть опыт использования подобных люков. Решили попробовать установить эти люки и у нас в Керчи».

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В эти выходные «плавающие люки» установили во дворе дома 110 по улице Островского. Также их установят во дворах по улицам Карла Маркса, Генерала Петрова, шоссе Героев Сталинграда и Вокзальном шоссе.

Справка: Чем плавающий люк отличается от простого? Его верхняя часть опирается на конструкцию дорожного полотна: при изменении уровня дорожного полотна меняется и высота плавающего люка.

Обычные же канализационные люки установлены на опорные бетонные кольца, которые со временем разрушаются, отчего люк оказывается ниже дороги – а это может стать причиной его поломки. Плавающий люк в этом плане позволит значительно экономить.

Фото: FB Сергей БОРОЗДИН

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