В керченских многоэтажках заменят 19 лифтов

В рамках Региональной программы капитального ремонта жилого фонда в течение 2-х месяцев в многоквартирных домах Керчи будут заменены 19 лифтов.

Во исполнение программы был определен подрядчик. Им стал ПАО «Карачаровский механический завод», с которым Фондом капремонта республики был заключен контракт на выполнение работ по замене лифтового оборудования. Срок выполнения работ – 2 месяца. В Керчи будут заменены 19 лифтов в 7 многоквартирных домах. Это неплохой показатель для города, учитывая, что эти работы не проводились десятилетиями.

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Сам процесс замены лифтов будет происходить в несколько этапов. Сначала специалисты производят демонтаж старого лифта, затем монтаж нового, после этого происходит процедура пусконаладочных работ, затем работы по ремонту машинных помещений и приямков, а также полное техническое освидетельствование и декларирование смонтированного оборудования. После этого обязательно должна произойти приемка лифта.

В Керчи лифты будут заменены в домах по Вокзальному шоссе, 35, пер. Майский, 25, ул. О. Кошевого, 32, Марата, 13, К. Цеткин, 19 и 21, Орджоникидзе, 90.

Пресс-служба городской администрации предупреждает жителей города о вынужденной остановке лифтов на период их замены.

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