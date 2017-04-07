В керченских школах будут преподавать самбо

В керченских школах вводят урок самбо. Об этом рассказала минспорта Крыма Елизавета Кожичева в эфире радио «Спутник в Крыму».

С нового учебного года керченские школьники будут изучать спортивную борьбу — самбо.

«В этом году на Коллегии Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым мы утвердили программу «Самбо в школу», старт которой предполагается уже с сентября текущего года. Мы надеемся, что ученикам придётся по душе этот вид спорта и секции будут полными», — отметила глава министерства.

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Важно отметить, что занятия не будут обязательными, а вводятся в формате секций.

Справка.

Самбо — вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира.



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