Керченская городская администрация лишилась очередного руководителя. Управление жилищно-коммунального хозяйство осталось без начальника.

На последнем аппаратном совещании глава Управления ЖКХ Керчи Кирилл Скороходов сообщил, что на днях увольняется по собственному желанию. Эта заявление интересно тем, что по информации СМИ чиновника допрашивали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Однако официального подтверждения данных фактов пока нет.

Напомним, что менее, чем два месяца назад был задержан заместитель главы администрации Керчи Олег Шевченко, который также занимался вопросами жилищно-коммунальной сферы.

К слову, на днях глава крымского парламента Владимир Константинов анонсировал массовые увольнения среди руководств администрации различного уровня. Чиновник обосновал это отсутствием доверия к главам на местах.

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«У нас очень большой уровень недоверия к действующим главам администраций, которые ещё занимают свои места. Решение по руководителям, которые не справились по всей сумме факторов, включая освоение бюджета и реализацию социально-экономических программ на местах, будет принято уже в первом квартале этого года. Я думаю, до конца квартала мы должны определиться, кому мы ещё даём карт-бланш на очередной политический рабочий сезон, а кому нет, чтобы не испытывать терпение избирателей», – заявил Константинов.

Редакция сайта KerchINFO.com отмечает, что на сегодняшний день наиболее активную и рабочую позицию в руководстве города занимает глава Керченского городского совета Лариса Щерубла, которая исполняет свои на своей должности с декабря 2014 года. Ввиду крайне нестабильной работы керченской администрации такой срок — практически рекорд.

Напомним, что Керчь за последние два года отличилась резонансными событиями, которые обсуждались на территории всей РФ.

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Первым звеном в цепочке коррупционных разоблачений стал суд над бывшим главой города — Олегом Осадчим. В течении 16 лет он возглавлял керченскую городскую администрацию, но 20 июня 2014 года с подачи крымского руководства написал заявление об уходе. А уже в 2015 году против него было возбуждено уголовное дело. Экс-мэру инкриминировали нарушение земельного законодательства.

Второй градоначальник, Сергей Писарев, тоже не отличился порядочностью. В кресле руководителя города ему удалось пробыть лишь 1,5 года — вечером 21 июня 2016 года бывший председатель Керченской городской администрации был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки в размере 50 тысяч долларов. Сумма взятки позволила ему «возглавить» антирейтинг крымским взяточников 2016 года.

Владимир Подлипенцев, действующий глава администрации Керчи, находится в должности с июля 2016 года.

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