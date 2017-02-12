В керченской акватории господствует «ледниковый период»

В феврале в Керчи ощутимо похолодало. Сильный мороз сковал весь Керченский пролив. Возле береговой линии на поверхности моря наблюдается толстая ледяная рябь. Всё неподвижно. Керченский пролив как-будто спит под белоснежным ледяным покрывалом.

«Ледниковый период» охватил не только воды пролива, лёд коснулся всех акваторий Керчи. Снежной коркой покрылось также Азовское море, и только Черное море еще противостоит наступлению белого плена. Многие судна вдоль береговой линии в такую погоду стоят неподвижно, словно памятники в морском музее Керченского пролива.

Но уже на расстоянии примерно пары километров от берега, зимняя жизнь в водах пролива оживляется. Фарватер свободен, так что керчане издалека могут наблюдать, как судна и паромы беспрепятственно идут своим курсом.

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Невероятно красива, спокойна, умиротворённа керченская акватория в сильные февральские морозы. Именно такой ее запечатлел на фото керчанин Анатолий Щербак, чьи фото мы публикуем на страницах сайта KerchINFO.com

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